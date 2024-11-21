Ученые из России создали прибор для точного измерения метана

Опубликовано 21 ноября 2024, 18:411 мин.
Ученые из России создали прибор для точного измерения метанаС помощью БПЛА
В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что ученые разработали газоанализатор для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который способен с высокой точностью измерять концентрацию метана в атмосфере. Новый прибор превосходит зарубежные аналоги, особенно при работе на высотах более 50 метров.
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Этот прибор использует метод модуляционной лазерной спектроскопии, позволяющий отслеживать даже малые концентрации метана. Он направляет лазерное излучение на определенную длину волны, и на основе того, как молекулы метана поглощают это излучение, вычисляется его концентрация. Ученые усовершенствовали технологию, разделив лазерное излучение на два канала и стабилизировав его длину, что значительно повысило точность замеров.
Главное преимущество разработки — это возможность установки на беспилотные летательные аппараты, которые могут поднимать до 5 кг полезной нагрузки. Прототип устройства успешно прошел тестирование в разных климатических условиях, и доказал свою эффективность при температуре от -20 до +30 градусов Цельсия.