Ученые из России создали прибор для точного измерения метана

Этот прибор использует метод модуляционной лазерной спектроскопии, позволяющий отслеживать даже малые концентрации метана. Он направляет лазерное излучение на определенную длину волны, и на основе того, как молекулы метана поглощают это излучение, вычисляется его концентрация. Ученые усовершенствовали технологию, разделив лазерное излучение на два канала и стабилизировав его длину, что значительно повысило точность замеров.

Главное преимущество разработки — это возможность установки на беспилотные летательные аппараты, которые могут поднимать до 5 кг полезной нагрузки. Прототип устройства успешно прошел тестирование в разных климатических условиях, и доказал свою эффективность при температуре от -20 до +30 градусов Цельсия.