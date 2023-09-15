Ученые из России создали технологию локальной томографии нейронов мозга

Разработкой занимались ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Московского государственного университета им. Ломоносова и Всероссийского научно-исследовательского института оптико-физических измерений.

По словам исследователей очень сложно наблюдать за клеткой, поскольку она прозрачная и ее динамика движений не заметны. Обычно для наблюдений ее окрашивают, но от этого она меняется и исследования оказываются неточными.

Ученым удалось собрать из отечественных комплектующих томограф, благодаря чему прибор показал свою эффективность. Исследователь получили первые фотографии нейроново головного мозга. Устройство за минуту выдало около 100 проекций клеток.