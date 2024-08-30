В России
Опубликовано 30 августа 2024, 14:35
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Ученые из Самарского университета создали фотонный вычислитель

Новый прибор работает в сотни раз быстрее традиционных нейросетей
В пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили что ученые вуза завершили сборку экспериментального фотонного вычислителя, который обрабатывает видеоданные в сотни раз быстрее, чем традиционные нейросети на полупроводниках. На данный момент все компоненты устройства установлены, и теперь идет процесс настройки и калибровки.
Ученые из Самарского университета создали фотонный вычислитель

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Фотонный вычислитель представляет собой компактное устройство, помещающееся в корпус размером с системный блок. Он предназначен для анализа видеопотока и распознавания объектов в реальном времени. Первые эксперименты с прибором планируется провести до ноября. В анализе данных также будут использоваться результаты гиперспектральной съемки с двухдиапазонного гиперспектрометра, разработанного в университете, отметили в пресс-службе.

По словам профессора Романа Скиданова, ключевой особенностью вычислителя является его способность обрабатывать гиперспектральные данные почти со скоростью света. Это обеспечивает оперативное распознавание и классификацию объектов в больших объемах информации. Новый лазер диодного типа, примененный в последнем образце, улучшает точность распознавания. В 2025 году планируется создание и испытание предсерийного образца.