Ученые из Самарского университета создали фотонный вычислитель

Фотонный вычислитель представляет собой компактное устройство, помещающееся в корпус размером с системный блок. Он предназначен для анализа видеопотока и распознавания объектов в реальном времени. Первые эксперименты с прибором планируется провести до ноября. В анализе данных также будут использоваться результаты гиперспектральной съемки с двухдиапазонного гиперспектрометра, разработанного в университете, отметили в пресс-службе.

По словам профессора Романа Скиданова, ключевой особенностью вычислителя является его способность обрабатывать гиперспектральные данные почти со скоростью света. Это обеспечивает оперативное распознавание и классификацию объектов в больших объемах информации. Новый лазер диодного типа, примененный в последнем образце, улучшает точность распознавания. В 2025 году планируется создание и испытание предсерийного образца.