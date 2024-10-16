Ученые из Самары нашли минералы для новых аккумуляторов будущего

В результате анализа было выявлено, что минералы комбеит, таунендит, капустинит и золотаревит обладают низкими барьерами для ионной диффузии, что делает их перспективными для натрий-ионных аккумуляторов. Эти аккумуляторы дешевле литиевых и могут стать экологически чистой альтернативой, отметили в ведомстве.

Исследование натрий-ионной проводимости позволит ускорить разработку новых источников энергии. Природные минералы, как оливин, уже служат основой для катодных материалов в современных аккумуляторах.