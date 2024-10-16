Ученые из Самары нашли минералы для новых аккумуляторов будущего

Опубликовано 16 октября 2024, 16:351 мин.
Ученые из Самары нашли минералы для новых аккумуляторов будущегоМинералы помогут создать натрий-ионные источники энергии
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Самарского технического университета открыли новые перспективные минералы для использования в натрий-ионных аккумуляторах. Исследованы структурные свойства 11 минералов группы ловозерита, которые могут стать основой для создания новых материалов для аккумуляторов.
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В результате анализа было выявлено, что минералы комбеит, таунендит, капустинит и золотаревит обладают низкими барьерами для ионной диффузии, что делает их перспективными для натрий-ионных аккумуляторов. Эти аккумуляторы дешевле литиевых и могут стать экологически чистой альтернативой, отметили в ведомстве.
Исследование натрий-ионной проводимости позволит ускорить разработку новых источников энергии. Природные минералы, как оливин, уже служат основой для катодных материалов в современных аккумуляторах.