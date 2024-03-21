Ученые из Санкт-Петербурга разработают назальную вакцину против туберкулеза

Опубликовано 21 марта 2024, 18:31
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Ученые из Санкт-Петербурга разработают назальную вакцину против туберкулезаОна уже проходит испытания
На пресс-конференции ТАСС было объявлено о работе ученых из Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии и НИИ гриппа имени Смородинцева над созданием инновационной назальной вакцины против туберкулеза. Директор НИИФ Петр Яблонский поделился, что новая вакцина, которая проходит испытания в третьей фазе клинических исследований, направлена на создание антител для более эффективной защиты от заболевания.
Вакцина будет предложена в двух вариантах — парентеральном и назальном, что обеспечит комфортное применение и повысит ее эффективность. Яблонский отметил необходимость разработки новых препаратов против туберкулеза, поскольку эффективность существующей вакцины БЦЖ составляет всего 36%. Ученые стремятся к достижению 80−90% гарантированной защиты от заболевания.
Кроме создания вакцины, исследователи также работают над таргетными препаратами для лечения туберкулеза.
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