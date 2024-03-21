Ученые из Санкт-Петербурга разработают назальную вакцину против туберкулеза

Вакцина будет предложена в двух вариантах — парентеральном и назальном, что обеспечит комфортное применение и повысит ее эффективность. Яблонский отметил необходимость разработки новых препаратов против туберкулеза, поскольку эффективность существующей вакцины БЦЖ составляет всего 36%. Ученые стремятся к достижению 80−90% гарантированной защиты от заболевания.

Кроме создания вакцины, исследователи также работают над таргетными препаратами для лечения туберкулеза.

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