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Опубликовано 15 апреля 2024, 21:03
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Ученые из Санкт-Петербурга создали новый способ измерения кровотока в сердце

После инфаркта
Ученые из Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в сотрудничестве с коллегами из Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета разработали метод оценки кровотока в тканях сердца после инфаркта.
Ученые из Санкт-Петербурга создали новый способ измерения кровотока в сердце

© Ferra.ru

Используя краситель индоцианин зеленый, ученые смогли визуализировать поврежденные участки с плохим кровоснабжением, что поможет врачам понять эффективность проведенного лечения и выявить инфаркт миокарда во время операций на открытом сердце.

Эксперименты показали эффективность метода: при моделировании ишемии миокарда и последующем восстановлении кровотока введение красителя позволило выявить нарушения, такие как спазмы сосудов или стаз крови, что является показателем неисправности кровотока.

Оценка кровотока в тканях сердца после инфаркта имеет большое значение для восстановления органа и предотвращения осложнений, таких как аритмии, аневризмы и сердечная недостаточность. Новый метод диагностики может значительно улучшить процесс восстановления сердечной функции и повысить эффективность лечения.