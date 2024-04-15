Ученые из Санкт-Петербурга создали новый способ измерения кровотока в сердце

Используя краситель индоцианин зеленый, ученые смогли визуализировать поврежденные участки с плохим кровоснабжением, что поможет врачам понять эффективность проведенного лечения и выявить инфаркт миокарда во время операций на открытом сердце.

Эксперименты показали эффективность метода: при моделировании ишемии миокарда и последующем восстановлении кровотока введение красителя позволило выявить нарушения, такие как спазмы сосудов или стаз крови, что является показателем неисправности кровотока.

Оценка кровотока в тканях сердца после инфаркта имеет большое значение для восстановления органа и предотвращения осложнений, таких как аритмии, аневризмы и сердечная недостаточность. Новый метод диагностики может значительно улучшить процесс восстановления сердечной функции и повысить эффективность лечения.