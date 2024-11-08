Ученые из Саратова изучили ритмы мозга с помощью математики

Ритмы коры головного мозга, такие как альфа-, бета-, гамма-, тета- и дельта-волны, играют важную роль в различных процессах: от восприятия и памяти до эмоционального состояния и умственной активности. Однако до сих пор не до конца понятно, как именно они взаимодействуют между собой. Ученые из СГУ предложили концепцию сетевых взаимодействий ритмов, согласно которой мозг работает не только с отдельными ритмами, но и с их координацией как сложной сети.

Используя сигналы электрокортикограмм мышей, ученые проанализировали координацию ритмов мозга до и после лишения сна, а также изучили, как различные отделы мозга взаимодействуют друг с другом. Эти результаты могут стать важным шагом в разработке методов диагностики расстройств сна и лечения заболеваний, связанных с нарушением работы центральной нервной системы.