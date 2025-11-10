Ученые из Саратова разработали энергоэффективную технологию для электроники

Опубликовано 10 ноября 2025, 15:001 мин.
Ученые из Саратова разработали энергоэффективную технологию для электроникиНовая методика управления магнитными свойствами материалов
Ученый из Саратовском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) представили новую технологию управления магнитными свойствами материалов. Разработка может стать основой для создания вычислительных устройств с повышенной энергоэффективностью.
Метод основан на электрическом управлении магнитными свойствами без использования токов. Конструкция представляет собой многослойную структуру из пьезоэлектрика и магнитного материала гематита (α-Fe₂O₃). При подаче напряжения пьезоэлектрический слой деформируется, передавая механическое воздействие на магнитный материал.
Это позволяет изменять частоту антиферромагнитного резонанса до 10% без применения магнитных полей. Такой подход значительно снижает энергопотребление по сравнению с традиционными методами.
Разработка ориентирована на создание магнонных устройств, работающих в гига- и субтерагерцовом диапазонах. В перспективе это может привести к появлению компьютеров и смартфонов, потребляющих в 10−100 раз меньше энергии.