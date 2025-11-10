Ученые из Саратова разработали энергоэффективную технологию для электроники

Метод основан на электрическом управлении магнитными свойствами без использования токов. Конструкция представляет собой многослойную структуру из пьезоэлектрика и магнитного материала гематита (α-Fe₂O₃). При подаче напряжения пьезоэлектрический слой деформируется, передавая механическое воздействие на магнитный материал.

Это позволяет изменять частоту антиферромагнитного резонанса до 10% без применения магнитных полей. Такой подход значительно снижает энергопотребление по сравнению с традиционными методами.

Разработка ориентирована на создание магнонных устройств, работающих в гига- и субтерагерцовом диапазонах. В перспективе это может привести к появлению компьютеров и смартфонов, потребляющих в 10−100 раз меньше энергии.