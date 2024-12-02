Ученые из Саратова разработали метод автоматического контроля белков

Метод основан на технологии молекулярного импринтинга, которая создает «молекулярные отпечатки» в белковой структуре с использованием молекул-шаблонов. Такие белки находят применение в производстве сорбентов — веществ, избирательно поглощающих растворенные вещества из окружающей среды. Это особенно полезно в сельском хозяйстве, например, для животноводства и растениеводства.

Саратовские ученые предложили алгоритм математической обработки спектральных данных, который анализирует 3D-флуоресценцию. Это позволяет точно оценивать степень очистки белков от молекул-шаблонов, исключая субъективный человеческий фактор.

По словам разработчиков, новая технология позволяет сочетать свойства природных белков с уникальными характеристиками молекулярных отпечатков. Это открывает перспективы в биомедицине: такие белки можно использовать для нейтрализации токсинов или адресной доставки лекарств. В сельском хозяйстве они помогут создавать более эффективные сорбенты.