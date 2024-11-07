Ученые из Саратова создали метод для визуализации ДНК вирусов и мутаций

Метод поляризационного картирования и сопутствующие алгоритмы и программы позволяют генерировать изображения, соответствующие структуре молекул ДНК. Это поможет биологам и медикам быстрее анализировать вирусы и их мутации. В отличие от традиционного текстового представления, теперь генетическая информация будет отображаться в виде наглядных картинок, что ускорит процесс исследования, отметили в пресс-службе.

Особенно важно это для изучения мутаций вирусов, которые могут приводить к появлению новых, более опасных штаммов. Визуализация генетических изменений поможет в совершенствовании вакцин и лечении заболеваний. Например, даже небольшие отличия в нескольких нуклеотидах будут легко заметны благодаря высокой чувствительности метода.