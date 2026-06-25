В России
Опубликовано 25 июня 2026, 15:43
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Ученые из Северной Осетии испытали клеточную терапию артрита

Метод прошел доклинические исследования
Ученые Северо-Осетинского госуниверситета провели доклинические испытания клеточной терапии на основе пуповинно-плацентарной крови. Декан факультета естественных наук и технологий Сергей Скупневский сообщил, что эксперименты на животных показали замедление и практически остановку течения ревматоидного артрита с минимальными побочными эффектами.
Ученые из Северной Осетии испытали клеточную терапию артрита

© Ferra.ru

Уникальность метода в использовании живых клеток, которые мигрируют к очагу воспаления и выделяют факторы роста, помогая восстановить собственные ресурсы организма. Обычно пуповинно-плацентарный материал утилизируется, хотя содержит ценный биологический потенциал.

По словам Скупневского, современная медицина может лишь добиться ремиссии при этом заболевании. Ученые продолжат исследования для подтверждения безопасности и эффективности метода. В перспективе терапия может применяться также при тяжелых травмах позвоночника.

Разработка ведется в рамках стратегии развития здравоохранения по указу президента Владимира Путина.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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