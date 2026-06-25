Ученые из Северной Осетии испытали клеточную терапию артрита

Опубликовано 25 июня 2026, 15:431 мин.
Ученые из Северной Осетии испытали клеточную терапию артритаМетод прошел доклинические исследования
Ученые Северо-Осетинского госуниверситета провели доклинические испытания клеточной терапии на основе пуповинно-плацентарной крови. Декан факультета естественных наук и технологий Сергей Скупневский сообщил, что эксперименты на животных показали замедление и практически остановку течения ревматоидного артрита с минимальными побочными эффектами.
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Уникальность метода в использовании живых клеток, которые мигрируют к очагу воспаления и выделяют факторы роста, помогая восстановить собственные ресурсы организма. Обычно пуповинно-плацентарный материал утилизируется, хотя содержит ценный биологический потенциал.
По словам Скупневского, современная медицина может лишь добиться ремиссии при этом заболевании. Ученые продолжат исследования для подтверждения безопасности и эффективности метода. В перспективе терапия может применяться также при тяжелых травмах позвоночника.
Разработка ведется в рамках стратегии развития здравоохранения по указу президента Владимира Путина.