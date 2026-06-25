Ученые из Северной Осетии испытали клеточную терапию артрита

Уникальность метода в использовании живых клеток, которые мигрируют к очагу воспаления и выделяют факторы роста, помогая восстановить собственные ресурсы организма. Обычно пуповинно-плацентарный материал утилизируется, хотя содержит ценный биологический потенциал.

По словам Скупневского, современная медицина может лишь добиться ремиссии при этом заболевании. Ученые продолжат исследования для подтверждения безопасности и эффективности метода. В перспективе терапия может применяться также при тяжелых травмах позвоночника.

Разработка ведется в рамках стратегии развития здравоохранения по указу президента Владимира Путина.