Ученые из Сибири создали «искусственное Солнце»

Современные лампы накаливания, хотя и создают свет, близкий к солнечному, имеют недостатки, такие как значительное тепло и большое пространство. В новой разработке используется люминофор на основе кальций-литиевого фосфата, который преобразует электричество в свет более эффективно.

Доцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев рассказал, что этот люминофор покрывает миниатюрные светодиоды и обеспечивает видимое излучение, совпадающее на 95% с солнечным спектром. В тестах точность определения цвета составила более 97%, что позволяет точно воспроизводить цвет объектов. Разработка может улучшить окрашивание автомобилей, мебельный дизайн и даже повысить качество сельскохозяйственных продуктов.