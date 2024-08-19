Ученые из «Сириуса» создадут вакцину для продления активной жизни

По словам Даниила Шевырева, старшего научного сотрудника университета, основная проблема старения — это накопление сенесцентных клеток, которые нарушают метаболизм и вызывают хроническое воспаление. Новый подход предполагает использование Т-клеточного иммунитета для целенаправленного удаления этих клеток из организма.

Разработка вакцины на основе адаптивного иммунитета поможет восстановить способность организма удалять старые клетки и предотвратить возрастные заболевания. В будущем такие методы могут изменить подходы к продлению здоровой старости и созданию персонализированных терапий, добавил Даниил Шевырев.