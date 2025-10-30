Ученые из Тольятти снизили шум автомобильного двигателя

Опубликовано 30 октября 2025, 22:101 мин.
Ученые из Тольятти снизили шум автомобильного двигателяРазработка использует полимер для поглощения вибраций
В пресс-службе Тольяттинского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза представили технологию, направленную на снижение шума автомобильных двигателей. Во время испытаний в безэховой камере на 4-цилиндровом двигателе объемом 1,8 литра разработка позволила уменьшить общий уровень шума транспортного средства примерно на 2−3%.
Решение заключается в применении специального вибродемпфирующего материала, по свойствам напоминающего резину или смолу. Этот термостойкий вязкоупругий полимер размещается в межреберном пространстве корпуса системы впуска. Дополнительно в конструкцию вводится металлическая сетка или перфорированная пластина.
Такой подход позволяет эффективно поглощать вибрации, преобразуя их энергию в тепло, а жесткие элементы конструкции препятствуют раскачиванию стенок. Это снижает колебания и, как следствие, уровень звука, издаваемого двигателем, отметили в пресс-службе.