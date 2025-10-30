Ученые из Тольятти снизили шум автомобильного двигателя

Решение заключается в применении специального вибродемпфирующего материала, по свойствам напоминающего резину или смолу. Этот термостойкий вязкоупругий полимер размещается в межреберном пространстве корпуса системы впуска. Дополнительно в конструкцию вводится металлическая сетка или перфорированная пластина.

Такой подход позволяет эффективно поглощать вибрации, преобразуя их энергию в тепло, а жесткие элементы конструкции препятствуют раскачиванию стенок. Это снижает колебания и, как следствие, уровень звука, издаваемого двигателем, отметили в пресс-службе.