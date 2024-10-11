Ученые из Томска разработали каркас для восстановления костной ткани

Исследование показало, что каркасы, изготовленные с добавлением композитных магнитных нанонаполнителей, обладают уникальной микроструктурой. Их высокая пористость и шероховатая поверхность способствуют улучшению адгезии клеток, что критично для эффективного восстановления ткани. Внедрение магнитных наполнителей ускоряет биодеградацию каркасов, что делает их более эффективными в процессе заживления, отметили в пресс-службе ведомства.

Разработанная технология, основанная на использовании магнитных полей и пьезоэлектрических полимеров, является клинически безопасной и может значительно улучшить качество жизни людей с патологиями костей. Скаффолды открывают новые горизонты в создании имплантатов, обеспечивающих более эффективные и безопасные методы лечения, что делает их перспективным решением для современной медицины.