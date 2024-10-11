В России
Опубликовано 11 октября 2024, 16:43
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Ученые из Томска разработали каркас для восстановления костной ткани

Новая технология ускоряет регенерацию поврежденных костей
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в сотрудничестве с отечественными и зарубежными коллегами разработали инновационные композитные каркасы на основе природных биополимеров, предназначенные для регенерации костной ткани. Эти скаффолды успешно протестированы при лечении дефектов бедренной кости у крыс.
Ученые из Томска разработали каркас для восстановления костной ткани

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Исследование показало, что каркасы, изготовленные с добавлением композитных магнитных нанонаполнителей, обладают уникальной микроструктурой. Их высокая пористость и шероховатая поверхность способствуют улучшению адгезии клеток, что критично для эффективного восстановления ткани. Внедрение магнитных наполнителей ускоряет биодеградацию каркасов, что делает их более эффективными в процессе заживления, отметили в пресс-службе ведомства.

Разработанная технология, основанная на использовании магнитных полей и пьезоэлектрических полимеров, является клинически безопасной и может значительно улучшить качество жизни людей с патологиями костей. Скаффолды открывают новые горизонты в создании имплантатов, обеспечивающих более эффективные и безопасные методы лечения, что делает их перспективным решением для современной медицины.