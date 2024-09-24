Ученые из Томска разработали новый композит для гибких датчиков

Опубликовано 24 сентября 2024, 14:031 мин.
Ученые из Томска разработали новый композит для гибких датчиковНовый материал улучшает чувствительность и долговечность
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в сотрудничестве с Шанхайским институтом керамики создали новый композит для гибких датчиков, использующий лазерную обработку металлоорганических каркасов. Этот материал увеличивает световой сигнал люминесценции до 70 раз, что значительно улучшает показатели датчиков температуры и давления.
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Новые датчики могут найти применение в различных сферах, включая транспорт, энергетику и медицину. Традиционные методы регистрации электрических сигналов часто не позволяют точно фиксировать изменения, вызванные температурой или деформацией. Разработанный композит, созданный на основе наноуглеродов, отличается высокой чувствительностью и прочностью, оставаясь стабильным даже после 10 тысяч циклов сгиба, отметили в ведомстве.
Профессор ТПУ Евгения Шеремет подчеркнула, что новый материал сочетает в себе механическую прочность и электрическую проводимость, что открывает новые горизонты для гибкой электроники и сенсорных технологий.