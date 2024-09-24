Ученые из Томска разработали новый композит для гибких датчиков

Новые датчики могут найти применение в различных сферах, включая транспорт, энергетику и медицину. Традиционные методы регистрации электрических сигналов часто не позволяют точно фиксировать изменения, вызванные температурой или деформацией. Разработанный композит, созданный на основе наноуглеродов, отличается высокой чувствительностью и прочностью, оставаясь стабильным даже после 10 тысяч циклов сгиба, отметили в ведомстве.

Профессор ТПУ Евгения Шеремет подчеркнула, что новый материал сочетает в себе механическую прочность и электрическую проводимость, что открывает новые горизонты для гибкой электроники и сенсорных технологий.