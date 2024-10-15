Ученые из Томска создали авиационное биотопливо из растительных масел

Профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков отметил, что новый продукт отличается низким содержанием ароматических компонентов, что снижает образование сажи при горении и минимизирует вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, биотопливо соответствует строгим требованиям к традиционным авиационным топливам и имеет улучшенную термоокислительную стабильность.

Синтез выполняется с использованием разнообразных масел, таких как талловое, рыжиковое и рапсовое, а также отходов кулинарных масел и нефтеперерабатывающих заводов. В будущем планируется расширить сырьевую базу и провести испытания на малогабаритных авиационных двигателях, чтобы обеспечить полную совместимость нового продукта с авиационной отраслью.