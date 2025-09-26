Ученые из Томска создали экологичный состав для защиты от угольной пыли

Золоотвалы тепловых электростанций являются источником мелкодисперсной пыли, которая загрязняет воздух, почву и водоемы. Предложенное решение представляет собой водный раствор поливинилового спирта, который наносится на поверхность в осенний или весенний период при температурах около нуля градусов.

В результате образуется прочная оболочка, связывающая частицы пыли. Проведенные испытания подтвердили высокую эффективность состава, который теперь тестируется на одном из золоотвалов АО «ТГК-11».

По словам директора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрия Глушкова, разработка является универсальной и может применяться на различных промышленных объектах для снижения негативного воздействия на окружающую среду.