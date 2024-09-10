Ученые из Томска создали установку для поиска скрытых дефектов в композитах

Разработка напоминает 3D-принтер: вместо печатающей головки в ней установлены инфракрасная камера и устройство ультразвуковой стимуляции. Управление системой осуществляется удаленно через компьютер, а моторизированная платформа точно перемещает объект для анализа, отметили в пресс-службе.

И.о. руководителя Центра промышленной томографии ТПУ Арсений Чулков рассказал, что уникальность установки заключается в применении термоакустического метода, который сочетает ультразвуковые и тепловые технологии. В материал вводятся высокочастотные колебания, которые при столкновении с дефектами превращаются в тепло. Эти «горячие пятна» фиксируются тепловизором, что позволяет точно определить поврежденные участки.