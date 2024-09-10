Ученые из Томска создали установку для поиска скрытых дефектов в композитах

Опубликовано 10 сентября 2024, 16:321 мин.
Ученые из Томска создали установку для поиска скрытых дефектов в композитахНовая технология поможет авиационной и космической промышленности
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали установку для обнаружения скрытых дефектов композиционных материалов, используемых в авиации и космической отрасли. Новая система позволяет выявлять трещины, расслоения и другие повреждения, которые остаются незамеченными при использовании стандартных методов контроля.
© Ferra.ru
Разработка напоминает 3D-принтер: вместо печатающей головки в ней установлены инфракрасная камера и устройство ультразвуковой стимуляции. Управление системой осуществляется удаленно через компьютер, а моторизированная платформа точно перемещает объект для анализа, отметили в пресс-службе.
И.о. руководителя Центра промышленной томографии ТПУ Арсений Чулков рассказал, что уникальность установки заключается в применении термоакустического метода, который сочетает ультразвуковые и тепловые технологии. В материал вводятся высокочастотные колебания, которые при столкновении с дефектами превращаются в тепло. Эти «горячие пятна» фиксируются тепловизором, что позволяет точно определить поврежденные участки.