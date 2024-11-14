Ученые из Томска выявили изменения в тканях мозга под воздействием 5G

Эксперимент длился пять недель, что примерно соответствует четырем годам жизни человека. Исследования не выявили явных признаков стресса или боли у животных, находившихся под воздействием излучения. Однако, более тщательное изучение тканей мозга крыс показало значимые изменения в химическом составе клеток.

В исследовании принимали участие крысы линии Вистар, выбранные из-за сходных с человеком реакций на различные воздействия. Эксперимент охватывал самцов трех возрастных групп: подростков, взрослых и старших животных. Это позволило исследовать влияние 5G-антенны на мозг разных возрастных категорий.