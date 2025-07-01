В России
Опубликовано 01 июля 2025, 21:01
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Ученые из Тюмени создали базу данных для реанимации и интенсивной терапии

Новая система упростит работу врачей и улучшит прогнозы пациентов
Совместная команда ученых их трех тюменских университетов разработала специализированную базу данных для отделений реанимации и интенсивной терапии. Разработка ТюмГУ, Тюменского медицинского и индустриального университетов призвана оптимизировать хранение и обработку медицинских показателей критических пациентов.
Ученые из Тюмени создали базу данных для реанимации и интенсивной терапии

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Новая система имеет модульную структуру, включая блоки госпитализации, медикаментов, дренажей, лабораторных анализов, диагнозов, жизненных показателей и полной истории болезни. Особенностью архитектуры стала возможность работы с разными типами данных — от стандартных клинических показателей до геномной информации.

Как отмечают разработчики, система полностью совместима с существующими медицинскими информационными системами российских больниц. Это должно упростить ее внедрение в практику. По замыслу создателей, база данных не только снизит нагрузку на медицинский персонал, но и поможет выявлять скрытые закономерности в течении заболеваний.

Проект реализуется на базе Областной клинической больницы № 1 при поддержке Минобрнауки России.