Ученые из Тюмени создали базу данных для реанимации и интенсивной терапии

Новая система имеет модульную структуру, включая блоки госпитализации, медикаментов, дренажей, лабораторных анализов, диагнозов, жизненных показателей и полной истории болезни. Особенностью архитектуры стала возможность работы с разными типами данных — от стандартных клинических показателей до геномной информации.

Как отмечают разработчики, система полностью совместима с существующими медицинскими информационными системами российских больниц. Это должно упростить ее внедрение в практику. По замыслу создателей, база данных не только снизит нагрузку на медицинский персонал, но и поможет выявлять скрытые закономерности в течении заболеваний.

Проект реализуется на базе Областной клинической больницы № 1 при поддержке Минобрнауки России.