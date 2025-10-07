В России
Ученые из «Военмеха» создадут новую систему жизнеобеспечения для космоса

Проект планируют испытать на МКС в 2028 году
В пресс-службе Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова сообщили, что ученые вуза разрабатывают новую систему жизнеобеспечения, которая сочетает физико-химические и биологические методы регенерации веществ. Планируется, что первый космический эксперимент под названием «Космодача-1» пройдет на международной космической станции в 2028 году.
В рамках проекта создаются несколько экспериментальных установок. Климатрон «Эхо» будет изучать круговорот веществ, а «Светыч» предназначен для выращивания растений. Система «Циклер» займется переработкой органических отходов. Автоматизацию процессов обеспечит программный комплекс «Взор», отметили в вузе.

Особое внимание уделяется «лунной оранжерее», которая будет обеспечивать производство кислорода и продуктов питания с помощью фотосинтеза растений. Предполагается, что замкнутый цикл веществ в ней будет достигать до 95% эффективности.

Разработки могут использоваться не только в космосе, но и в экстремальных условиях на Земле, например, в Арктике, Антарктике или на морских нефтегазовых платформах. Инициатива началась в 2021 году как исследование замкнутых биотехнических систем и постепенно выросла в инженерно-научную платформу с участием студентов разных курсов.

