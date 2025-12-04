В России
Ученые из Воронежа помогут в восстановлении лесов ДНР

Они изучат какие деревья лучше сажать
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии из Воронежа окажут содействие в восстановлении лесов ДНР. Соответствующее соглашение было подписано ранее.
Министр природных ресурсов ДНР Алексей Шебалков сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос строительства в республике тепличных комплексов для выращивания саженцев. Ученые определят оптимальные места для их размещения и необходимые объемы посадочного материала.

Ключевой задачей является анализ, какие деревья смогут лучше всего расти в местных условиях с учетом климатических изменений. Это позволит не только ускорить лесовосстановление, но и спрогнозировать развитие лесного фонда региона на годы вперед.

Ранее Научный центр Минприроды «ВНИИ Экология» начал разработку методики расчета снижения загрязнения воздуха с помощью зеленых насаждений. Как сообщил заместитель директора центра Вадим Петров, задача заключается в научном подтверждении экологического эффекта городских зеленых зон.

