Ученые из Воронежа помогут в восстановлении лесов ДНР

Министр природных ресурсов ДНР Алексей Шебалков сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос строительства в республике тепличных комплексов для выращивания саженцев. Ученые определят оптимальные места для их размещения и необходимые объемы посадочного материала.

Ключевой задачей является анализ, какие деревья смогут лучше всего расти в местных условиях с учетом климатических изменений. Это позволит не только ускорить лесовосстановление, но и спрогнозировать развитие лесного фонда региона на годы вперед.

Ранее Научный центр Минприроды «ВНИИ Экология» начал разработку методики расчета снижения загрязнения воздуха с помощью зеленых насаждений. Как сообщил заместитель директора центра Вадим Петров, задача заключается в научном подтверждении экологического эффекта городских зеленых зон.