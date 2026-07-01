Ученые изучили накопление тяжелых металлов в белых грибах Новгородской области

Опубликовано 01 июля 2026, 12:161 мин.
Ученые изучили накопление тяжелых металлов в белых грибах Новгородской областиИсследование показало разное распределение элементов
Ученые Новгородского государственного университета изучили белые грибы (Boletus edulis), собранные в Батецком, Боровичском, Крестецком, Любытинском, Новгородском, Старорусском и Чудовском районах Новгородской области. Анализ показал присутствие хрома, марганца, железа, никеля, цинка, кадмия и свинца. Также установлено, что элементы распределяются по ткани гриба неравномерно, пишет ТАСС.
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По словам доцента кафедры фундаментальной и прикладной химии НовГУ Ирины Летенковой, юелезо преимущественно накапливается в ножках, кадмий в шляпках, а цинк и хром в трубчатом слое снизу шляпки. При этом железо, цинк и марганец участвуют в обменных процессах гриба, а никель влияет на ферментативные реакции, но его избыток может быть вреден.
Свинец и кадмий относятся к токсичным веществам и попадают в природу из промышленных и бытовых отходов. Они способны накапливаться в организме и оказывать негативное воздействие на нервную систему, почки и костную ткань, добавила Латенкова.