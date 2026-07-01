Ученые изучили накопление тяжелых металлов в белых грибах Новгородской области

По словам доцента кафедры фундаментальной и прикладной химии НовГУ Ирины Летенковой, юелезо преимущественно накапливается в ножках, кадмий в шляпках, а цинк и хром в трубчатом слое снизу шляпки. При этом железо, цинк и марганец участвуют в обменных процессах гриба, а никель влияет на ферментативные реакции, но его избыток может быть вреден.

Свинец и кадмий относятся к токсичным веществам и попадают в природу из промышленных и бытовых отходов. Они способны накапливаться в организме и оказывать негативное воздействие на нервную систему, почки и костную ткань, добавила Латенкова.