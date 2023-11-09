Ученые Камчатки выявят причины изменения растительного покрова полуострова

Исследование будет включать создание перечня чужеродных видов, оценку их воздействия на природные экосистемы, экономику и городскую среду Камчатки. Цель научной работы заключается в выявлении причин изменения растительного покрова Камчатки в условиях современного антропогенного воздействия и изменений климата. Для сбора и систематизации данных о распространении видов сосудистых растений, включая чужеродные виды, будет разработано специализированное программное приложение с использованием современных цифровых технологий.