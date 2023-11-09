Ученые Камчатки выявят причины изменения растительного покрова полуострова

Ученые Камчатки выявят причины изменения растительного покрова полуостроваВ рамках проекта
В пресс-службе Камчатского государственного университета рассказали, что ученые вуза начнут исследования, связанные с чужеродными видами растений в регионе. Цель исследования заключается в изучении и оценке воздействия чужеродных видов на природные экосистемы, экономику и городскую среду Камчатки, пишет ТАСС.
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Исследование будет включать создание перечня чужеродных видов, оценку их воздействия на природные экосистемы, экономику и городскую среду Камчатки. Цель научной работы заключается в выявлении причин изменения растительного покрова Камчатки в условиях современного антропогенного воздействия и изменений климата. Для сбора и систематизации данных о распространении видов сосудистых растений, включая чужеродные виды, будет разработано специализированное программное приложение с использованием современных цифровых технологий.
Это исследование проводится в рамках федерального проекта "Приоритет-2030" и поможет ученым лучше понять воздействие чужеродных видов растений на природу и общество в регионе Камчатка.