Ученые Карелии проведут исследование почвогрунт из из сточных вод

Опубликовано 12 апреля 2026, 11:08
Ученые Карелии проведут исследование почвогрунт из из сточных водПроверят свойства и варианты применения
В Карелии подписано соглашение о сотрудничестве между Карельским научным центром РАН и компанией «ПКС — Водоканал». Ученые проведут комплексные исследования почвогрунта, который производят на канализационных очистных сооружениях Петрозаводска. Современная технология позволяет ежегодно превращать около 30 тысяч кубометров осадка в пригодный для озеленения ресурс.
Документ подписали главный управляющий директор Александр Сафронов и генеральный директор научного центра Ольга Бахмет. Исследования помогут объективно оценить свойства почвогрунта и расширить возможности его применения. Это позволит избежать накопления излишков и обеспечить стабильную работу системы компостирования.
Специалисты планируют оценить свойства грунта и определить направления его использования. В рамках эксперимента на нем вырастят листовой салат, который выступит природным индикатором.