В России
Опубликовано 24 декабря 2024, 19:14
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Ученые Казанского университета разработали новый материал для аккумуляторов

Материал улучшит долговечность и безопасность литий-ионных батарей
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что физики из Казанского федерального университета (КФУ) предложили новый материал для улучшения характеристик современных металл-ионных аккумуляторов. Новый материал, ковалентный триазиновый каркас, допированный атомами кремния и фтора, станет более долговечным и безопасным для использования в энергетической отрасли.
Ученые Казанского университета разработали новый материал для аккумуляторов

© Ferra.ru

Ковалентные триазиновые каркасы уже зарекомендовали себя как перспективная основа для электродов литий-ионных аккумуляторов благодаря своей высокой пористости и стабильности. Однако их низкая электрическая проводимость ограничивала их эффективность. Новый материал, предложенный учеными КФУ, решает эту проблему и обладает улучшенными электрохимическими характеристиками, что делает его подходящим для использования в анодах современных перезаряжаемых батарей.

По словам ведущего научного сотрудника Института физики КФУ Садегха Кавиани, ковалентные триазиновые каркасы имеют преимущества, такие как лёгкость, гибкость, экологичность и потенциально низкая стоимость, что делает их выгодным вариантом для использования в аккумуляторах.

Исследования, проведенные учеными, показали, что новый материал обладает высокой механической и термодинамической стабильностью. Кроме того, ученые использовали метод функционала плотности для анализа различных энергетических характеристик материала, таких как прочность, теоретическая емкость и энергия адсорбции.