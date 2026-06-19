Ученые КБГУ создали добавку для повышения пожарной стойкости ПВХ

По словам профессора кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений Института математики и естественных наук вуза Тимура Борукаева, в новую смесь вошли три антипирена: меламин, полифосфат аммония и пентаэритрит. При нагреве они помогают формировать защитный угольный слой, который ограничивает доступ кислорода к зоне горения и препятствует распространению огня.

При использовании добавки снижается риск повторного воспламенения, так как при горении выделяются в основном азот и аммиак. Разработка также может уменьшить себестоимость ПВХ-изделий, отметили в вузе.

Технологию планируют применять для кабелей, труб, виниловых покрытий, тентов и других материалов. Ученые также работают над защитой ПВХ от воздействия масла и бензина.