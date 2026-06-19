В России
Опубликовано 19 июня 2026, 07:38
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Ученые КБГУ создали добавку для повышения пожарной стойкости ПВХ

Смесь также снижает стоимость материалов
В Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) сообщили, что ученые вуза разработали состав, который может повысить пожарную безопасность пластиковых строительных материалов на основе ПВХ.
Ученые КБГУ создали добавку для повышения пожарной стойкости ПВХ

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По словам профессора кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений Института математики и естественных наук вуза Тимура Борукаева, в новую смесь вошли три антипирена: меламин, полифосфат аммония и пентаэритрит. При нагреве они помогают формировать защитный угольный слой, который ограничивает доступ кислорода к зоне горения и препятствует распространению огня.

При использовании добавки снижается риск повторного воспламенения, так как при горении выделяются в основном азот и аммиак. Разработка также может уменьшить себестоимость ПВХ-изделий, отметили в вузе.

Технологию планируют применять для кабелей, труб, виниловых покрытий, тентов и других материалов. Ученые также работают над защитой ПВХ от воздействия масла и бензина.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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