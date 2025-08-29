Ученые КФУ разработали новый метод создания квантовых чипов

В отличие от алмаза, который доступен лишь в виде мелких кристаллов, карбид кремния является промышленным полупроводником. Для него освоено выращивание крупных подложек диаметром до 200 миллиметров. Это позволяет применять стандартные методы полупроводниковой технологии, включая литографию и травление.

Ученые изучали азот-вакансионные центры в кристалле карбида кремния политипа 6H. Эти центры обладают уникальными квантовыми свойствами. Эксперименты показали высокий коэффициент преобразования оптического излучения в спиновую намагниченность, что позволяет использовать системы как связующий элемент между спиновыми центрами и фотонами.

Важным преимуществом стало длительное время жизни спиновых дефектов — до секундного диапазона. Это свойство имеет ключевое значение для хранения квантовой информации.

Оптические переходы в кристалле происходят в ближней инфракрасной области, что делает разработку перспективной для квантовых коммуникаций на большие расстояния. Исследования проводятся совместно с Физико-техническим институтом имени А. Ф. Иоффе РАН.