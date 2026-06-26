Ученые КФУ создали реагент для добычи тяжелой нефти

Опубликовано 26 июня 2026, 13:011 мин.
Ученые КФУ создали реагент для добычи тяжелой нефтиРазработка прошла испытания
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что ученые Института геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) Казанского федерального университета (КФУ) создали термостабильный ПАВ-пептизатор для повышения добычи тяжелой нефти.
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Препарат используется при паротепловой обработке пластов. Он разрушает скопления асфальтенов, которые снижают подвижность нефти, и помогает уменьшить ее вязкость примерно в 1,5 раза. Основой состава стали среднемолекулярные полигликоли и полипропиленгликоль. Реагент испытали на Аксеновском месторождении в Самарской области.
Перед полевыми испытаниями технологию проверили в лаборатории и изготовили опытную партию из отечественного сырья. Во время теста в пласт сначала закачали реагент, затем пар. В дальнейшем ученые планируют изучить применение состава на других месторождениях тяжелой нефти, включая регионы Тимано-Печорской зоны, отметили в пресс-службе.