Ученые КФУ создали реагент для добычи тяжелой нефти

Препарат используется при паротепловой обработке пластов. Он разрушает скопления асфальтенов, которые снижают подвижность нефти, и помогает уменьшить ее вязкость примерно в 1,5 раза. Основой состава стали среднемолекулярные полигликоли и полипропиленгликоль. Реагент испытали на Аксеновском месторождении в Самарской области.

Перед полевыми испытаниями технологию проверили в лаборатории и изготовили опытную партию из отечественного сырья. Во время теста в пласт сначала закачали реагент, затем пар. В дальнейшем ученые планируют изучить применение состава на других месторождениях тяжелой нефти, включая регионы Тимано-Печорской зоны, отметили в пресс-службе.