В России
Опубликовано 27 ноября 2024, 21:52
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Ученые Курчатовского института улучшили метод радиационного мониторинга

Новый состав сокращает время анализа на АЭС вдвое
Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали новый состав для радиационного мониторинга, который позволит вдвое сократить время анализа на атомных станциях. Разработка, уже прошедшая успешные испытания, представляет собой усовершенствованный коктейль для жидкосцинтилляционной спектрометрии.
Ученые Курчатовского института улучшили метод радиационного мониторинга

© Ferra.ru

Этот метод используется для контроля радиоактивных загрязнений на АЭС, включая определение активности бета-излучающих радионуклидов в жидких средах, таких как баки с дебалансными водами. Новый состав, разработанный на основе отечественных реагентов, призван заменить импортные аналоги на российском рынке. В ходе испытаний на Ленинградской АЭС, состав «Лира-1» доказал свою эффективность в определении радиоактивности в технологических жидкостях.

Главный научный сотрудник ВНИИРАЭ Сергей Лукашенко сообщил, что вторая версия состава, которая сейчас находится на стадии патентования, значительно улучшает два основных показателя: световой выход и смешиваемость с образцами. Эти улучшения позволяют в два раза повысить чувствительность анализа, а время его выполнения сократится с двух часов до одного.