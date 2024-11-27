Ученые Курчатовского института улучшили метод радиационного мониторинга

Этот метод используется для контроля радиоактивных загрязнений на АЭС, включая определение активности бета-излучающих радионуклидов в жидких средах, таких как баки с дебалансными водами. Новый состав, разработанный на основе отечественных реагентов, призван заменить импортные аналоги на российском рынке. В ходе испытаний на Ленинградской АЭС, состав «Лира-1» доказал свою эффективность в определении радиоактивности в технологических жидкостях.

Главный научный сотрудник ВНИИРАЭ Сергей Лукашенко сообщил, что вторая версия состава, которая сейчас находится на стадии патентования, значительно улучшает два основных показателя: световой выход и смешиваемость с образцами. Эти улучшения позволяют в два раза повысить чувствительность анализа, а время его выполнения сократится с двух часов до одного.