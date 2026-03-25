Ученые ЛЭТИ создали модель для точной навигации судов даже в шторм

Эффективность радиолокации напрямую зависит от состояния моря. Волны отражают сигнал и создают помехи, которые могут скрывать небольшие суда или спасательные плоты. Существующие методы оценки волнения используют разные шкалы: Дугласа, Натансона или российскую. При их переводе возникают неточности, что приводит к ошибкам в моделях отражения радиосигнала, отметили в пресс-службе.

Модель ETU не привязана к балльным шкалам. Она оперирует значимой высотой волн, что делает ее универсальной. Формула проще аналогов и требует меньше переменных. Разработка оптимизирована для малых углов скольжения радиоволн от 0,1 до 10 градусов. Модель может применяться в гражданских радиолокационных системах, управлении беспилотными судами и поисково-спасательных операциях.