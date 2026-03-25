В России
Опубликовано 25 марта 2026, 23:07
1 мин.

Ученые ЛЭТИ создали модель для точной навигации судов даже в шторм

Разработка устраняет неоднозначность при переводе шкал волнения
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза разработали математическую модель для повышения точности радиолокационных систем. Она получила название ETU. Разработка позволяет точнее обнаруживать малоразмерные объекты на водной поверхности даже в штормовых условиях.
© Ferra.ru

Эффективность радиолокации напрямую зависит от состояния моря. Волны отражают сигнал и создают помехи, которые могут скрывать небольшие суда или спасательные плоты. Существующие методы оценки волнения используют разные шкалы: Дугласа, Натансона или российскую. При их переводе возникают неточности, что приводит к ошибкам в моделях отражения радиосигнала, отметили в пресс-службе.

Модель ETU не привязана к балльным шкалам. Она оперирует значимой высотой волн, что делает ее универсальной. Формула проще аналогов и требует меньше переменных. Разработка оптимизирована для малых углов скольжения радиоволн от 0,1 до 10 градусов. Модель может применяться в гражданских радиолокационных системах, управлении беспилотными судами и поисково-спасательных операциях.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#разработка