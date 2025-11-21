Ученые ЛЭТИ создали умный контроллер для промышленных сетей

Опубликовано 21 ноября 2025, 17:161 мин.
Ученые ЛЭТИ создали умный контроллер для промышленных сетейУстройство предотвращает скачки напряжения на удаленных объектах
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза разработали контроллер для синхронизации источников бесперебойного питания в промышленных сетях. Устройство применяет математическую модель, аналогичную принципам согласования сигналов между нейронами мозга.
© Ferra.ru
Новая система формирует напряжение с заданными параметрами амплитуды и частоты с последующей фазовой синхронизацией. Это обеспечивает совместную работу множества источников питания при минимальном количестве информационных связей. Технология особенно актуальна для удаленных объектов, таких как буровые установки.
Разработка решает критически важную задачу синхронизации при переходе на резервные генераторы. Задержка в миллисекунды может вызвать аварийную остановку оборудования, а неточность синхронизации — привести к короткому замыканию. Устройство уже получило патент и создается в рамках программы «Приоритет 2030».