Ученые ЛЭТИ создали умный контроллер для промышленных сетей

Новая система формирует напряжение с заданными параметрами амплитуды и частоты с последующей фазовой синхронизацией. Это обеспечивает совместную работу множества источников питания при минимальном количестве информационных связей. Технология особенно актуальна для удаленных объектов, таких как буровые установки.

Разработка решает критически важную задачу синхронизации при переходе на резервные генераторы. Задержка в миллисекунды может вызвать аварийную остановку оборудования, а неточность синхронизации — привести к короткому замыканию. Устройство уже получило патент и создается в рамках программы «Приоритет 2030».