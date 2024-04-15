Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 15 апреля 2024, 19:59
1 мин.

Ученые МФТИ нашли способ улучшить работу чат-ботов с помощью ИИ

Что уменьшает необходимость в специалистах-аннотаторах
В пресс-службе МФТИ сообщили, что ученые вуза представили новый метод для улучшения работы чат-ботов, используя искусственный интеллект (ИИ). Они разработали алгоритм, который значительно сокращает время и затраты на подготовку данных для обучения нейросетей.
Ученые МФТИ нашли способ улучшить работу чат-ботов с помощью ИИ

© Ferra.ru

Этот алгоритм позволяет использовать краудсорсеры и ChatGPT для разметки данных, что уменьшает необходимость в специалистах-аннотаторах.

Исследователи обнаружили, что частые ошибки чат-ботов связаны с недостаточным количеством или качеством примеров, на которых они обучались. Для обучения моделей их необходимо размечать и аннотировать, что требует времени и денег, отметили в пресс-службе.

Новый подход ученых заключается в использовании ChatGPT для автоматической разметки данных с небольшой помощью экспертов-лингвистов. Это позволяет существенно сократить время и упростить процесс подготовки данных для обучения чат-ботов.

Эксперименты показали, что диалоги могут быть аннотированы с помощью ChatGPT за 10 минут, что делает процесс более эффективным и экономичным. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале ACL Anthology.