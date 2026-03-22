Ученые МФТИ создали альтернативу кардиостимуляторам на основе клеток

Опубликовано 22 марта 2026, 19:00
Ученые МФТИ создали альтернативу кардиостимуляторам на основе клетокНовая технология использует светочувствительные белки
В Минобрнауки России сообщили, что ученые Института биофизики будущего МФТИ совместно с коллегами из клинических центров Москвы и Новосибирска разработали новую технологию для лечения нарушений сердечного ритма. Вместо традиционных электронных кардиостимуляторов, которые могут сбоить от электромагнитных полей или вызывать осложнения, они предложили использовать гибридный оптический стимулятор на основе клеток.
Основой разработки являются модифицированные клетки, которые выращивают из стволовых и превращают в кардиомиоциты, способные задавать правильный ритм сердцу. Управление такой тканью осуществляется с помощью оптогенетики: светочувствительные белки реагируют на лучи определенной длины волны. Однако свет нужен только на этапе исследований — в дальнейшем клетки будут работать самостоятельно.
В ведомстве отметили, что новый метод особенно важен при недостаточности синусового узла, когда собственных клеток водителей ритма не хватает. Разработка находится на исследовательской стадии.