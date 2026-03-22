Ученые МФТИ создали альтернативу кардиостимуляторам на основе клеток

Основой разработки являются модифицированные клетки, которые выращивают из стволовых и превращают в кардиомиоциты, способные задавать правильный ритм сердцу. Управление такой тканью осуществляется с помощью оптогенетики: светочувствительные белки реагируют на лучи определенной длины волны. Однако свет нужен только на этапе исследований — в дальнейшем клетки будут работать самостоятельно.

В ведомстве отметили, что новый метод особенно важен при недостаточности синусового узла, когда собственных клеток водителей ритма не хватает. Разработка находится на исследовательской стадии.