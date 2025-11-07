Ученые МФТИ создали линзу с изменяемой интенсивностью для терагерцового излучения

Опубликовано 07 ноября 2025, 19:041 мин.
Ученые МФТИ создали линзу с изменяемой интенсивностью для терагерцового излученияРазработка для безопасной медицинской диагностики вместо рентгена
Ученые из Московского физико-технического института представили линзу, которая может динамически менять интенсивность терагерцового излучения. Эта разработка открывает новые возможности для создания безопасных методов медицинской диагностики, потенциально способных составить альтернативу рентгену.
Терагерцовые волны безвредны для живых клеток и проникают через неметаллические материалы. Это свойство планируется использовать для неинвазивного исследования внутренних структур организма. Ранее управление таким излучением осуществлялось с помощью статичных линз с фиксированными параметрами.
Новая линза, созданная на основе углеродных нанотрубок, является ультратонкой и гибкой. Ее ключевым преимуществом является возможность адаптации под различные задачи, что раньше было проблемой. Большинство существующих аналогов отличаются большими размерами и отсутствием регулировок.
Ожидается, что разработка найдет применение в компактных медицинских системах, например, для детальной визуализации опухолей.