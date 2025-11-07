Ученые МФТИ создали линзу с изменяемой интенсивностью для терагерцового излучения

Терагерцовые волны безвредны для живых клеток и проникают через неметаллические материалы. Это свойство планируется использовать для неинвазивного исследования внутренних структур организма. Ранее управление таким излучением осуществлялось с помощью статичных линз с фиксированными параметрами.

Новая линза, созданная на основе углеродных нанотрубок, является ультратонкой и гибкой. Ее ключевым преимуществом является возможность адаптации под различные задачи, что раньше было проблемой. Большинство существующих аналогов отличаются большими размерами и отсутствием регулировок.

Ожидается, что разработка найдет применение в компактных медицинских системах, например, для детальной визуализации опухолей.