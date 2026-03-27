Ученые МФТИ создали технологию стереозрения для беспилотников

Система работает подобно человеческому зрению: сопоставляет изображения с двух камер и строит трехмерную карту. Однако стандартные алгоритмы часто ошибаются на гладких стенах, в густой листве или тумане. Новая технология решает эту проблему с помощью «наставника» — модели Depth Anything V2, которая оценивает относительную глубину по одному изображению.

Алгоритм проверяет каждый пиксель, сверяя данные с подсказками наставника, и исправляет ошибки, используя соседние верные точки. Затем убирается цифровой шум, формируются четкие контуры объектов. В планах ученых — создать самообучающуюся нейросеть, адаптирующуюся под разные среды.