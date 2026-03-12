Ученые МГУ нашли маркеры для контроля облучения продуктов

Исследователи изучили, как разные типы излучения влияют на появление летучих органических соединений. Выяснилось, что рост уровня гексанола после облучения указывает на изменения в жировой фазе продукта. Этот показатель может служить маркером для контроля обработки.

Ученые сравнили действие рентгеновских лучей и ускоренных электронов. Электронный пучок дает более высокую плотность ионизации и ускоряет реакции. Рентген же обладает большей проникающей способностью и обрабатывает материал равномернее. На эффективность также влияют состав среды, наличие кислорода и доза облучения, отметили в пресс-службе.