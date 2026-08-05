Ученые МГУ нашли способ повысить урожайность пшеницы излучением

Опубликовано 05 августа 2026, 18:461 мин.
Ученые МГУ нашли способ повысить урожайность пшеницы излучениемОбработку семян проверили в полевых испытаниях
Ученые физического и химического факультетов МГУ и Научно-исследовательского института (НИИ) ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ выяснили, что облучение семян пшеницы низкоэнергетическим пучком электронов и рентгеном повышает урожайность и устойчивость к болезням. В опытах на сорте «Новосибирская 29» оптимальной оказалась доза 5−15 Гр.
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В первый год полевых испытаний оба источника излучения дали прирост урожайности 22−48%. Во второй год рентгеновское излучение показало стабильный эффект — рост на 9−33%. Ученые также смоделировали распределение дозы внутри семени и выявили роль активных форм кислорода, которые в малых дозах запускают защитные механизмы.
Младший научный сотрудник отдела ядерно-физических методов в медицине и промышленности НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Виктория Ипатова отметила, что для практического применения режимы обработки нужно подбирать под сорт и условия.