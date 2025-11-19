В России
Опубликовано 19 ноября 2025, 23:03
1 мин.

Ученые МГУ обнаружили аномалии в поведении наночастиц металлов

Открытие может помочь в управлении электромагнитными полями
В пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые факультета вычислительной математики и кибернетики выявили необычные свойства наночастиц золота и натрия в составе щелочных металлов. Исследование показало их противоположное поведение в условиях квантового поверхностного отклика, что открывает перспективы для нанофотоники.
Ученые МГУ обнаружили аномалии в поведении наночастиц металлов

© Ferra.ru

Согласно расчетам ученых, золото демонстрирует механизм затухания, тогда как натрий, напротив, показывает эффект усиления. Это различие в поведении впервые было количественно описано для пар наночастиц натрия.

Обнаруженные эффекты могут найти применение в разработке новых технологий управления электромагнитными полями на наноуровне. В частности, аномальное усиление поля в наночастицах натрия может быть использовано для создания оптических сенсоров следующего поколения, работающих на основе плазмонных резонансов, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука