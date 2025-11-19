Ученые МГУ обнаружили аномалии в поведении наночастиц металлов

Согласно расчетам ученых, золото демонстрирует механизм затухания, тогда как натрий, напротив, показывает эффект усиления. Это различие в поведении впервые было количественно описано для пар наночастиц натрия.

Обнаруженные эффекты могут найти применение в разработке новых технологий управления электромагнитными полями на наноуровне. В частности, аномальное усиление поля в наночастицах натрия может быть использовано для создания оптических сенсоров следующего поколения, работающих на основе плазмонных резонансов, отметили в пресс-службе.