Ученые МГУ обнаружили белок, помечающий рибосомы для уничтожения

Опубликовано 08 августа 2026, 21:401 мин.
Ученые МГУ обнаружили белок, помечающий рибосомы для уничтоженияОткрытие связано с противовирусной защитой клеток
В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского вуза вместе с коллегами выяснили, как клетки распознают поврежденные или потенциально опасные рибосомы. Ученые установили, что ключевую роль в этом процессе играет белок TRIM25, пишет ТАСС.
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Во время стресса TRIM25 присоединяет к синтезируемому рибосомой белку убиквитин. Эта метка распознается рецептором p62, после чего рибосома направляется на переработку в лизосому через механизм рибофагии.
Исследователи предполагают, что такой механизм может ограничивать размножение РНК-содержащих вирусов, удаляя рибосомы, на которых синтезируются вирусные белки. Эту гипотезу планируют проверить в дальнейших экспериментах. Результаты исследования опубликованы в журнале «Autophagy», отметили в пресс-службе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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