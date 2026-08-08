Ученые МГУ обнаружили белок, помечающий рибосомы для уничтожения

Во время стресса TRIM25 присоединяет к синтезируемому рибосомой белку убиквитин. Эта метка распознается рецептором p62, после чего рибосома направляется на переработку в лизосому через механизм рибофагии.

Исследователи предполагают, что такой механизм может ограничивать размножение РНК-содержащих вирусов, удаляя рибосомы, на которых синтезируются вирусные белки. Эту гипотезу планируют проверить в дальнейших экспериментах. Результаты исследования опубликованы в журнале «Autophagy», отметили в пресс-службе.