Ученые МГУ предложили очищать дно от мазута с помощью воздуха

Технология направлена на подъем фрагментов мазута, осевших на дне после аварии в Керченском проливе. При нагреве эти частицы могут распадаться, усиливая загрязнение. Аэрация позволяет поднимать их на поверхность для последующего сбора. Сейчас метод тестируется в реальных условиях.

Калмыков отметил, что ученые РАН регулярно участвуют в заседаниях правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива. Ранее в Анапе обсуждались разработки для борьбы с экологическим ущербом, включая роботов, абсорбирующие материалы и биопрепараты.

Однако ключевой задачей остается подъем обломков затонувших судов, где сохраняется значительное количество мазута. Его необходимо аккуратно откачать, чтобы избежать новых утечек. По словам эксперта, для этого уже есть необходимое оборудование и технологии.