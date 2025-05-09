В России
Опубликовано 09 мая 2025, 12:25
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Ученые МГУ предложили очищать дно от мазута с помощью воздуха

Естественная аэрация поможет поднять нефтепродукты на поверхность
Вице-президент Российской академии наук (РАН), научный руководитель химического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова испытывают метод очистки дна Черного моря от мазута с использованием естественной аэрации — насыщения воды воздухом. Об этом сообщил вице-президент РАН Степан Калмыков в ходе 59-й Международной Менделеевской олимпиады в Бразилии.
Ученые МГУ предложили очищать дно от мазута с помощью воздуха

© Ferra.ru

Технология направлена на подъем фрагментов мазута, осевших на дне после аварии в Керченском проливе. При нагреве эти частицы могут распадаться, усиливая загрязнение. Аэрация позволяет поднимать их на поверхность для последующего сбора. Сейчас метод тестируется в реальных условиях.

Калмыков отметил, что ученые РАН регулярно участвуют в заседаниях правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива. Ранее в Анапе обсуждались разработки для борьбы с экологическим ущербом, включая роботов, абсорбирующие материалы и биопрепараты.

Однако ключевой задачей остается подъем обломков затонувших судов, где сохраняется значительное количество мазута. Его необходимо аккуратно откачать, чтобы избежать новых утечек. По словам эксперта, для этого уже есть необходимое оборудование и технологии.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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