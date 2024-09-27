Ученые МГУ разработали новые антигены для вакцин против коронавируса

Сотрудники кафедры вирусологии провели исследование, в ходе которого были предложены антигены для выработки антител к S-белку «омикрона». Это первое исследование, демонстрирующее эффективность новой панели коронавирусных антигенов. Эксперименты на мышах подтвердили, что белки, полученные в клетках после двухэтапной иммунизации с добавлением адъювантов, приводят к выработке антител, эффективно взаимодействующих с S-белком варианта «омикрон».

Соавтор исследования, старший преподаватель кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Екатерина Евтушенко отметила, что полученная панель антигенов обладает потенциалом для создания универсальных вакцинных кандидатов против различных вариантов вируса SARS-CoV-2. Это открытие может значительно продвинуть научные исследования в области вакцинологии и повысить защиту населения от COVID-19.