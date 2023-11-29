Ученые МГУ разработали прототип нейроимплантов для управления протезами

Руководитель группы разработки инвазивных нейроинтерфейсов из Института искусственного интеллекта МГУ, Василий Попков, подчеркнул, что за короткий период удалось создать прототип, который может быть использован для протезирования конечностей. Этот нейроимплант будет передавать сигналы с нервных окончаний на протез и обратно, обеспечивая пользователю возможность "ощущать" и управлять искусственной конечностью.

Специалисты провели испытание устройства, они успешно вживили прототипы в мозг крыс и получили данные об электрической активности.

По словам Попкова, дальнейшие планы включают разработку устройств с разной степенью инвазивности для выбора глубины вживления в нервную ткань в зависимости от назначения устройства.