Опубликовано 17 ноября 2025, 21:39
Ученые МГУ создадут микроорганизмы для молочных продуктов

Проект реализуют в рамках федеральной генетической программы
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова представил новый научный проект по разработке микроорганизмов для молочной промышленности. Инициатива будет реализована в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
В проекте примут участие специалисты биологического и химического факультетов, а также факультета почвоведения. Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что для выполнения таких масштабных задач университету требуются мощные вычислительные ресурсы.

С 2023 года в вузе работает суперкомпьютер «МГУ-270», который является наиболее производительной системой в России в области искусственного интеллекта. Это оборудование уже задействовано в научных исследованиях университета.

Садовничий также подчеркнул кадровый потенциал МГУ, где работают 6 тысяч преподавателей, 3 тысячи докторов наук и 5 тысяч научных сотрудников.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
