В России
Опубликовано 18 декабря 2024, 22:57
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Ученые МГУ создали крупнейшую базу данных о температуре воды в реках Арктики

Новая информация поможет в исследовании климата и экосистем Арктики
В пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) сообщили, что ученые вуза создали крупнейшую в мире базу данных о среднемесячной температуре воды в реках российской Арктики. Эти данные, собранные с 287 гидрологических постов за период с 1961 по 2022 годы, помогут более точно оценить влияние изменения климата и антропогенных факторов на экосистемы региона.
Ученые МГУ создали крупнейшую базу данных о температуре воды в реках Арктики

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Исследования температурных изменений в реках, особенно в Арктической зоне, начали активно проводиться только в последние десятилетия. Однако, по словам Натальи Фроловой, заведующей кафедрой гидрологии суши МГУ, даже в настоящее время существует дефицит данных. Новая база позволяет анализировать тренды изменения температур и выявлять различия в данных за разные исторические периоды.

Ученые создали карты изменения температур в реках для всей российской Арктики и уточнили причины этих изменений. Результаты показали, что температура воздуха является основным фактором формирования температуры воды. Однако ее влияние значительно усиливается такими физико-географическими особенностями, как распространение многолетнемерзлых пород на водосборах.