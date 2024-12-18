Ученые МГУ создали крупнейшую базу данных о температуре воды в реках Арктики

Исследования температурных изменений в реках, особенно в Арктической зоне, начали активно проводиться только в последние десятилетия. Однако, по словам Натальи Фроловой, заведующей кафедрой гидрологии суши МГУ, даже в настоящее время существует дефицит данных. Новая база позволяет анализировать тренды изменения температур и выявлять различия в данных за разные исторические периоды.

Ученые создали карты изменения температур в реках для всей российской Арктики и уточнили причины этих изменений. Результаты показали, что температура воздуха является основным фактором формирования температуры воды. Однако ее влияние значительно усиливается такими физико-географическими особенностями, как распространение многолетнемерзлых пород на водосборах.