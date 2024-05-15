Ученые МГУ создали метод диагностики рака мочевого пузыря

По словам ученых, новый метод увеличит вероятность обнаружения раковых участков при хирургическом вмешательстве, что может снизить риск рецидива и прогрессирования опухоли. Модель классификации тканей, разработанная учеными, позволяет точно отличить раковые и здоровые участки с точностью более 90%.

Преимущество метода заключается в его совместимости с хирургическими лазерами, используемыми в медицинской практике. Планируется интегрировать этот метод непосредственно в медицинское оборудование для лазерной хирургии, отметили в пресс-службе.