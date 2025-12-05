Ученые МГУ создали метод для изучения лазерной плазмы

Опубликовано 05 декабря 2025, 21:221 мин.
Ученые МГУ создали метод для изучения лазерной плазмыОн позволит получить температурные карты
Исследователи из Московского государственного университета (МГУ) разработали способ визуализации температуры внутри лазерной плазмы. Эта субстанция, представляющая собой газ из заряженных частиц, образуется при воздействии лазерного импульса на материал и существует лишь микросекунды.
Как пояснил доцент кафедры лазерной химии МГУ Тимур Лабутин, предложенная методика позволяет получить температурный «портрет» или карту распределения тепла внутри быстро исчезающего плазменного сгустка. Это важно для точного контроля сложных процессов, происходящих в плазме.
Разработка найдет применение в электронной промышленности, например, для совершенствования технологии лазерного напыления тонких пленок. Более точное определение параметров плазмы поможет равномерно распределять материал, снижая количество дефектов.
Кроме того, метод позволит в лабораторных условиях изучать процессы образования плазмы, возникающей при гиперзвуковом полете объектов в плотных слоях атмосферы.