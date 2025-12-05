Ученые МГУ создали метод для изучения лазерной плазмы

Как пояснил доцент кафедры лазерной химии МГУ Тимур Лабутин, предложенная методика позволяет получить температурный «портрет» или карту распределения тепла внутри быстро исчезающего плазменного сгустка. Это важно для точного контроля сложных процессов, происходящих в плазме.

Разработка найдет применение в электронной промышленности, например, для совершенствования технологии лазерного напыления тонких пленок. Более точное определение параметров плазмы поможет равномерно распределять материал, снижая количество дефектов.

Кроме того, метод позволит в лабораторных условиях изучать процессы образования плазмы, возникающей при гиперзвуковом полете объектов в плотных слоях атмосферы.