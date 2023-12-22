Ученые МГУ создали нейросеть для анализа научных текстов

Новая разработка обеспечивает получение семантических представлений научных текстов, что поможет решать задачи поиска, классификации данных и извлечения специфических терминов. Нейросеть и ее тесты будут доступны для публичного использования, что дает возможность проводить тестирование начиная с 2024 года.

Руководитель междисциплинарной группы проекта академик Алексей Хохлов отметил, что разработанная модель обладает высокими метриками при небольшом количестве параметров, что делает ее эффективной даже при ограниченных вычислительных ресурсах.

Этот проект был реализован в рамках научно-образовательной школы МГУ «Математические методы анализа сложных систем». Разработанная модель станет отправной точкой для дальнейших разработок более масштабных нейросетей, улучшающих анализ научных текстов.