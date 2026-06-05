Ученые МГУ создали систему оценки биологического возраста

Заведующий отделом взаимодействия вирусов с клеткой НИИ ФХБ имени А. Н. Белозерского МГУ Сергей Дмитриев сообщил, что модель была обучена на данных более 11 тысяч образцов, относящихся к 25 типам тканей и органов четырех видов млекопитающих. В ходе проверки tAge показала способность прогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний и время смерти. Также ученые выявили связь ключевых генов модели с риском диабета, сердечной недостаточности, гипертонии и депрессии, отметили в пресс-службе.

Дополнительно система использовалась для изучения эмбрионов мышей. Анализ показал, что примерно до десятого дня внутриутробного развития их биологический возраст снижался, после чего начинал увеличиваться. Наблюдения проводились для нервных, сердечных и мышечных клеточных линий.