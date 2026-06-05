В России
Опубликовано 05 июня 2026, 18:14
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Ученые МГУ создали систему оценки биологического возраста

Модель анализирует активность тысяч генов
В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из других стран представили транскриптомные «часы старения» под названием tAge. Разработка описана в журнале «Nature». Система определяет биологический возраст, прогнозирует ожидаемую продолжительность жизни и оценивает риск хронических заболеваний на основе анализа активности нескольких тысяч генов, пишет ТАСС.
Ученые МГУ создали систему оценки биологического возраста

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Заведующий отделом взаимодействия вирусов с клеткой НИИ ФХБ имени А. Н. Белозерского МГУ Сергей Дмитриев сообщил, что модель была обучена на данных более 11 тысяч образцов, относящихся к 25 типам тканей и органов четырех видов млекопитающих. В ходе проверки tAge показала способность прогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний и время смерти. Также ученые выявили связь ключевых генов модели с риском диабета, сердечной недостаточности, гипертонии и депрессии, отметили в пресс-службе.

Дополнительно система использовалась для изучения эмбрионов мышей. Анализ показал, что примерно до десятого дня внутриутробного развития их биологический возраст снижался, после чего начинал увеличиваться. Наблюдения проводились для нервных, сердечных и мышечных клеточных линий.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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